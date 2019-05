Lesados do BES obrigam PSP a agir na arruada do PS com Costa

A comitiva do PS, em que seguia o primeiro-ministro, foi esta sexta-feira surpreendida por supostos militantes socialistas que, empunhando bandeiras e vestindo t-shirts do partido, se dirigiram a António Costa para exigir o pagamento das poupanças investidas no antigo BES.O protesto dos lesados manchou o início da arruada socialista em Coimbra e obrigou à intervenção da PSP.Já à direita, no PSD, Paulo Rangel lançou um novo ataque a Pedro Marques, ao lembrar que o líder dos socialistas europeus, muito elogiado pelo rival, trabalhou de perto com o ex-presidente do Eurogrupo que acusou os portugueses de "gastar tudo em copos e mulheres" no ano passado.Ontem em Coimbra, à chegada ao Largo da Portagem, Pedro Marques e o primeiro-ministro foram várias vezes abordados pelos lesados do BES.O corpo de segurança pessoal da PSP e alguns agentes policiais foram obrigados a intervir, o que gerou confusão entre os que acompanhavam a campanha.Para evitar mais problemas, acabou por ser a Juventude Socialista a fazer um cordão em torno do líder socialista e do candidato ao longo da Baixa da cidade.Aos jornalistas, Costa desvalorizou o protesto e adiantou que uma "maioria relativamente expressiva, de 99%" já aceitou as soluções encontradas para os lesados.Na campanha social-democrata, depois das declarações sobre os "amigos socialistas europeus" que "querem cortar nos fundos" comunitários, Paulo Rangel rumou a Trancoso, onde rejeitou que possa vir a tornar-se um novo ‘Paulinho das feiras’, título que já coube ao centrista Paulo Portas."Sempre estive à vontade [no contacto com as pessoas]. Mas ‘Paulinho das feiras’, isso já é muito à vontade", reagiu.As pessoas cegas vão poder votar nestas eleições de forma autónoma, segura e secreta através dos boletins em braille que vão estar disponíveis em todas as mesas de voto.O Governo fez ontem uma demonstração do voto em braille e do voto eletrónico, um projeto-piloto que vai ser testado nas próximas eleições no distrito de Évora, mas que não será ainda alargado a todo o País.