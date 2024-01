Líder da IL diz que emigração jovem mostra necessidade de transformar o país

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, afirmou esta sexta-feira que os dados que revelam que 30% dos jovens que nasceram em Portugal emigraram mostram a necessidade de transformar o país, que diz estar bloqueado e estagnado.

"Eu creio que esta estatística, se dúvidas houvesse, diz bem da necessidade que nós temos de transformar o país a partir de 10 de março. Nós não podemos continuar com um país bloqueado, um país estagnado em que sistematicamente temos um em cada três jovens a sair de Portugal", disse Rui Rocha, que falava em Vila Real, antes de um encontro com jovens da Youth Academy.

Segundo uma estimativa do Observatório da Emigração, divulgada esta sexta-feira, mais de 850 mil jovens que têm atualmente entre 15 e 39 anos deixaram o país e residem atualmente no exterior.

O líder da IL referiu ainda que, de acordo com os mesmos dados, "60% dos que regressaram admitem voltar a sair" do país.

"Portanto isto é o exemplo final, o exemplo definitivo, de como não estamos a gerar oportunidades para os jovens em Portugal", salientou.

E especificou que a IL, com as suas "medidas viradas para o crescimento económico, para o aumento das oportunidades, para salários mais altos e impostos mais baixos, para que fique mais dinheiro no bolso dos portugueses no fim do mês, com medidas muito concretas na habitação, como seja a isenção de IMT (imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis) na aquisição de habitação própria permanente, é o partido que apresenta soluções para o país, mas soluções sobretudo para os jovens".

"Porque a política e o país não pode fazer-se sem pensar-se e sem estar virada para o futuro e o futuro são os jovens", sublinhou.

Rui Rocha referiu que o país vai a eleições para que possa escolher quais são as vias políticas que identifica como melhores para Portugal" e reforçou que os dados "estatísticos divulgados atestam bem do esgotamento da solução socialista".

Por fim, disse que se tem vivido "tempos muito conturbados, com um discurso muito tenso" e que é preciso dizer aos portugueses que "há um caminho de esperança e confiança entre aquilo que é medo, que alguns usam como arma política, e a raiva que outros usam também como arma política".

"A IL entende que é fundamental medidas concretas e um discurso de esperança e confiança, que não esteja sempre na disputa, naquilo que é este conflito permanente, nesta descrença permanente, medo de um lado, raiva do outro, vamos falar de confiança e de futuro com uma certeza, nós em Portugal podemos fazer muito melhor do que temos feito, para todos e sobretudo para os jovens deste país", frisou.

Depois de um dia que teve início ao quilómetro zero da Estrada Nacional 2 (EN2), em Chaves, Rui Rocha participou na conferência da Youth Academy, já em Vila Real, uma iniciativa que desafia à participação cívica dos jovens do Interior.