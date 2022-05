Líder da JSD manifesta apoio a Luís Montenegro

O líder da Juventude Social-Democrata, o deputado Alexandre Poço, manifestou esta segunda-feira apoio, a título pessoal, à candidatura de Luís Montenegro à presidência do PSD.

"No próximo sábado, o PSD inicia uma nova fase da nossa vida coletiva. Acredito que Luís Montenegro tem as características certas para protagonizar uma liderança pujante que devolva ao país a esperança numa alternativa democrática, clara e combativa para Portugal", refere Alexandre Poço, numa mensagem colocada nas suas redes sociais.

Poço já tinha apoiado Luís Montenegro na segunda volta das eleições diretas em 2020 contra Rui Rio e, nas últimas internas em novembro do ano passado, esteve ao lado do eurodeputado Paulo Rangel, mais uma vez contra o ainda presidente do PSD.

Como habitualmente, a JSD enquanto estrutura não tomará posição por nenhuma das candidaturas.

No último sábado, os dois candidatos à liderança, Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva, apresentaram as suas ideias no Conselho Nacional da 'jota' realizado em Chaves.

Os candidatos receberam ainda da JSD um documento intitulado "Contributos para colocar o PSD na Linha da Frente", no qual propõem uma reforma interna no PSD e que defende, por exemplo, que o partido passe a escolher o seu líder por eleições primárias (abertas a simpatizantes) ou a mudança da atual sede nacional.

As eleições diretas para escolher o sucessor de Rui Rio à frente do PSD realizam-se no sábado e o Congresso entre 1 e 3 de julho, no Porto.