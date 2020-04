Líder do BE assina petição para que Assembleia da República não feche "no dia em que se assinala a democracia"

A coordenadora do BE assinou e partilhou este domingo o apelo à assinatura da petição que defende a celebração do 25 de Abril, salientando que "não se trata de abrir o parlamento para festejar", mas de "não o fechar".

Numa publicação nas redes sociais, Catarina Martins deixa uma ligação para a petição lançada no sábado, e que tem entre os primeiros subscritores os socialistas Manuel Alegre, Alberto Martins e José Vera Jardim, o fundador do BE Fernando Rosas e a eurodeputada deste partido Marisa Matias, o militante do PCP e conselheiro de Estado Domingos Abrantes e a professora catedrática e ensaísta Isabel Alegro de Magalhães.

"Quando há mais regimes autoritários do que democracias no mundo. Quando há países europeus que usaram a pandemia para suspender democracias. Não se trata de abrir o parlamento para festejar. Trata-se de não o fechar no dia em que se assinala a democracia", defende Catarina Martins, na mensagem colocada no Facebook e no Twitter.