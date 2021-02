O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, vai avançar com uma moção de confiança e assim coloca o seu futuro na liderança do partido nas mãos dos conselheiros nacionais do CDS, segundo avança o Observador.O anúncio por parte de Francisco Rodrigues dos Santos será feito esta segunda-feira às 19h00.Recorde-se que Adolfo Mesquita Nunes pediu a convocação de um Conselho Nacional para discutir e aprovar a realização de um congresso extraordinário eletivo.