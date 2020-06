Líder do CDS compara vandalismo em Lisboa com atos do Daesh

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, caracterizou a vandalização da estátua do Padre António Vieira, em Lisboa, de "cobarde" considerando que a estes "destruidores de estátuas não move qualquer intuito de debate"."A maioria é movida pela cultura do ódio, pela ignorância e por agendas que pretendem fazer um insulto gratuito à nossa história", vincou.Francisco Rodrigues dos Santos afirmou que, no fundo, estes "vândalos" só estão interessados em julgar o passado à luz de ideologias presentes, recorrendo ao "anacronismo e à aplicação de um critério de julgamento moral do passado".Dizendo que é necessário defender a história portuguesa, protegendo-a dos "manipuladores e do terrorismo cultural", o líder centrista considerou "urgente" dar resposta aos "vândalos" e fazer com que a lei e a ordem se cumpram.Na sua opinião, trata-se de uma nova forma de politicamente correto ou de historicamente correto."Não há diferença alguma entre a dinamitação dos Budas de Bamiyan pelos Talibãs, da destruição do museu de Mosul e de Palmira pelo Daesh, e a onda de vandalismo e terrorismo cultural que parece ter agora chegado a Portugal, pela mão cobarde de uma certa extrema-esquerda que não dá a cara", realçou.O centrista recordou que o Padre António Vieira é o "maior vulto português do século XVII, o Imperador da Língua Portuguesa e o Apóstolo do Brasil".Se há figura que se "agiganta pela sua dimensão moral e religiosa, pelo patriotismo e pelo fulgor das letras" é António Vieira, sublinhou.