Líder do CDS de Ovar alvo de intimidação

Disparo a dois metros efetuado do interior de um carro quando o político chegava a casa.

Por Francisco Manuel | 08:54

O líder da concelhia do CDS de Ovar, Fernando Camelo de Almeida, foi "alvo de um disparo de uma caçadeira quando chegava a casa, na madrugada da sexta-feira passada," mas não foi atingido, revelou este domingo ao Correio da Manhã o dirigente centrista.



"Se o tiro que dispararam contra mim era para me intimidar estão enganados. Não será um tiro que me irá fazer mudar a minha intervenção política", afirmou o deputado municipal.



O tiro, disparado a menos de dois metros do político, saiu do interior de uma viatura que circulava em marcha lenta. A PSP de Ovar, que está a investigar o caso, suspeita de tentativa de homicídio.



"Se quisessem matar-me, àquela distância matavam-me, por isso acredito que pudesse ter sido apenas para me intimidar ou terá sido apenas coincidência", diz o líder centrista local.



As posições e o discurso "acutilante" a que recorre, quer na assembleia municipal, quer nas publicações que faz nas redes sociais, fazem de Fernando Camelo de Almeida um alvo de insultos e ameaças.



O caso ocorreu no mesmo dia em que o líder centrista fez uma forte crítica à autarquia de Ovar e na véspera de mais uma reunião da assembleia municipal.



Este ano, o automóvel do político já foi vandalizado três vezes, a última em agosto. Mas o deputado garante: "Esta é a minha forma de fazer política e não vou mudar."



"Seria gravíssimo se o caso fosse político"

A líder do CDS, Assunção Cristas, já "conversou com Fernando Camelo de Almeida e mostrou a sua solidariedade", disse ao CM o secretário-geral centrista Pedro Morais Soares. "Pensamos que isto terá sido algo fortuito", acrescentou.



O centrista ressalvou, no entanto, que "seria gravíssimo se o caso fosse de cariz político". Já fonte do PSD de Ovar criticou a postura de Fernando Camelo de Almeida, dizendo que o deputado apenas "está a fazer show off" e que se trata "de uma figura ‘sui generis’ com pouca credibilidade no concelho".