Líder do CDS diz estar satisfeito com aprovação de moção e defende que "clarificação está dada"

O presidente do CDS-PP manifestou-se este sábado "amplamente satisfeito" com a aprovação, pelo Conselho Nacional, da moção de confiança à sua direção, com 54,3% dos votos, e defendeu que a "clarificação está dada".

Em declarações aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa, no final da votação pelo Conselho Nacional, Francisco Rodrigues dos Santos afirmou que saberá interpretar os resultados, e salientou que "a clarificação está dada pelo órgão próprio, que é o Conselho Nacional".

"Sairei daqui presidente de todos os militantes do partido, daqueles que votaram favoravelmente a moção de confiança desta direção mas também, e sobretudo, de todos aqueles que entenderam não votá-la favoravelmente. Especialmente para esses, empenhar-me-ei para convencê-los de que esta direção levará o CDS ao sucesso que merece, a pensar desde logo nas próximas eleições autárquicas", defendeu.