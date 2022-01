Líder do CDS diz que Rio "está equivocado" e fala em ausência de planeamento do voto

O presidente do CDS-PP considerou este domingo que o líder do PSD, Rui Rio, "está equivocado" sobre como se processa o voto antecipado em mobilidade e criticou o Governo, que "falhou na antecipação e no planeamento" das eleições.

"As declarações do doutor Rui Rio permitem-me concluir que está equivocado quanto ao modelo do voto antecipado em mobilidade, porque as pessoas votam nas áreas em que é permitido mas de facto o seu voto conta para eleger deputados precisamente na zona onde estão recenseadas", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos.

Numa ação de campanha em Castelo Branco, o líder centrista foi instado a comentar as palavras de Rui Rio, que na rede social Twitter escreveu: "O Dr. António Costa arranjou uma forma airosa de evitar ter de fazer o que sabe que não é bom para Portugal; ter de votar nele próprio. Chapeau!", depois de o líder socialista ter anunciado que pretende votar no dia 23 de janeiro, no Porto.