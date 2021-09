Líder do CDS pede fim de "regras altamente restritivas" no combate à pandemia

O presidente do CDS-PP pediu esta quinta-feira o fim do "protetorado do vírus" e das "regras altamente restritivas" no âmbito da pandemia, e defendeu que cada português terá bom senso para "proteger-se a si e aos outros".

"Acho que é tempo de rompermos este protetorado do vírus covid, libertarmos a nossa sociedade e permitirmos a todos aqueles que ainda não podem regressar às suas profissões, que são o seu sustento, fazê-lo agora com responsabilidade", afirmou.

Em declarações aos jornalistas no final da segunda iniciativa de campanha autárquica do dia, no Bombarral (distrito de Leiria), Francisco Rodrigues dos Santos foi questionado sobre a reunião desta quinta-feira do Infarmed, no âmbito da evolução da pandemia de covid-19.