Líder do CDS imputa tiroteio em Palmela a "forças extremistas" e diz que partido não se deixa intimidar

O presidente do CDS-PP considerou este sábado que o tiroteio que surpreendeu a candidata à freguesia de Palmela tratou-se de um "atentado contra a democracia" da autoria de "forças altamente extremistas" e garantiu que o partido não se deixa intimidar.

"Eu já tive oportunidade de falar com a Linda Oliveira, candidata do CDS a presidente da Junta de Freguesia de Palmela, que está naturalmente muito consternada e abalada com os acontecimentos porque foi a visada de um tiroteio enquanto montava estruturas de campanha no seu próprio concelho", disse Francisco Rodrigues dos Santos.