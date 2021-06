Líder do CDS-PP critica que "políticos que mandam no país não se entendem"

O presidente do CDS-PP criticou hoje que os "políticos que mandam no país não se entendem" no que toca à gestão da pandemia de covid-19, falando em "incoerências inaceitáveis" e "uma novela mexicana".

"É impossível gerar consenso entre os portugueses quando os políticos que mandam no país não se entendem", escreveu o líder centrista numa publicação na sua página na rede social Facebook, apontando que "o Presidente da República garantiu que não seria dado nenhum passo atrás, [o presidente da Assembleia da República] Ferro Rodrigues convidou os portugueses a fazerem uma excursão até Sevilha para apoiar a seleção, mas [o primeiro-ministro] António Costa suspendeu o desconfinamento no país e fez Albufeira, Lisboa e Sesimbra recuar no plano".

Para Francisco Rodrigues dos Santos, "isto já não se trata só de má comunicação e de incoerências inaceitáveis, é uma novela mexicana".

"Estamos saturados de trapalhadas. Os portugueses merecem respeito", acrescenta o presidente do CDS-PP na mesma publicação.

Na quarta-feira, em Budapeste, no final do jogo da seleção nacional de futebol que permitiu a qualificação para os oitavos de final do Euro2020, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, disse esperar "que os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final", de acordo com declarações transmitidas pela RTP.

Hoje, a ministra da Presidência anunciou que não existem condições para prosseguir o plano de desconfinamento em Portugal, tendo em conta que o país se encontra "claramente na zona vermelha" da matriz de risco de controlo da pandemia.

O Conselho de Ministros decidiu aplicar medidas de restrição a Lisboa, Albufeira e Sesimbra para fazer face ao aumento do número de casos positivos de covid-19 naqueles concelhos, nomeadamente limitações no funcionamento de restaurantes, supermercados e na circulação de e para aqueles territórios.

Nos últimos dias, o Presidente da República tem afastado um regresso ao estado de emergência.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos 3.893.974 vítimas em todo o mundo, resultantes de mais de 179.516.790 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.079 pessoas e foram confirmados 869.879 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

