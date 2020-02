Líder do CDS-PP diz há condições para entendimento com PSD e aponta às autárquicas

O presidente do CDS-PP considerou este domingo que "estão criadas condições" para uma plataforma de entendimento com o PSD, defendendo "uma aliança alargada" a pensar nas próximas autárquicas" para ganhar "o maior número de câmaras ao PS".

Francisco Rodrigues dos Santos, recentemente eleito líder do CDS-PP, esteve hoje no encerramento do 38.º Congresso do PSD, em Viana do Castelo, e falou aos jornalistas já depois de ter cumprimentado o presidente reeleito social-democrata, Rui Rio, no palco do Centro Cultural de Viana do Castelo.

"Através do discurso de Rui Rio e até dos reptos que foram sendo lançados pelo CDS após o nosso último congresso, estão criadas condições para que seja criada esta plataforma de entendimento", defendeu.