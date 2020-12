Líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, está em isolamento profilático

Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS-PP, está em isolamento profilático após ter tido contacto com um caso de Covid-19. O alerta foi dado esta quarta-feira ao presidente do CDS-PP pelas autoridades de saúde. Ao CM, o líder centrista confirmou a exposição, explicando que ocorreu no passado dia 4 de dezembro durante as cerimónias de homenagem que marcou os 40 anos da morte de Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa.

"Vou estar em isolamento até ao próximo dia 18", explicou. O presidente do CDS-PP está, até ao momento, sem sintomas.

Francisco Rodrigues dos Santos esteve com ao lado de Francisco Mota, líder da Juventude Popular que acabou por testar positivo, na Basílica da Estrela. Depois, seguiram juntos para a cerimónia de colocação de uma placa evocativa na casa onde nasceu Adelino Amaro da Costa, em Algés, concelho de Oeiras. Após esses dois momentos, Francisco Rodrigues dos Santos e Francisco Mota almoçaram juntos. "O almoço acabou por ser o momento de maior exposição", explicou o líder centrista.

A agenda de Francisco Rodrigues dos Santos, que contemplava esta quinta-feira um encontro com a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, foi entretanto cancelada. O conselho nacional do partido, que no sábado irá decidir sobre o apoio a candidaturas presidenciais, também decorrerá por via online.