Líder do CDS-PP/Açores reeleito com 87,8% dos votos

O presidente do CDS-PP/Açores e único candidato à liderança da estrutura regional do partido, Artur Lima, foi reeleito com 87,8% dos votos, no X Congresso Regional, que termina este domingo em Angra do Heroísmo.

O resultado da votação, que decorreu no sábado à noite, foi anunciado este domingo, tendo a lista única à Comissão Política Regional obtido 65 votos a favor, oito abstenções e um voto nulo, dos 74 votantes.

Artur Lima, único candidato à liderança da estrutura regional do partido, viu a sua moção de estratégia global aprovada por unanimidade, neste congresso, com poucas críticas no período de debate, mas os militantes que mais contestaram a sua liderança deixaram de integrar os órgãos regionais do partido, todos eleitos com listas únicas.