As demissões nos órgãos de topo do CDS somam e seguem. Foi legitimado pela moção de confiança aprovada na última reunião do Conselho Nacional, mas no espaço de 10 dias o presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos (‘Chicão’), perdeu um vice-presidente, Filipe Lobo d’Ávila, e, pelo menos, mais 12 dirigentes, reduzindo o seu núcleo de apoio a nível partidário.









As mais recentes ‘deserções’ foram conhecidas já após a reunião do Conselho Nacional, e envolvem os vogais da direção do CDS, Pestana Bastos e Tiago Oliveira, por discordarem, segundo avançaram à Lusa, do recurso a uma moção de confiança para relegitimar a liderança do partido.

O primeiro a sair foi, a 28 de janeiro, o até então vice-presidente, Filipe Lobo d’Ávila, e os vogais da comissão executiva, Raul Almeida e Isabel Menéres Campos, anunciaram que pediram a demissão dos respetivos cargos. No dia seguinte, também os vogais da comissão política nacional do CDS-PP, Paulo Cunha de Almeida e José Carmo, deixaram a direção, enquanto José Maria Seabra Duque e Tiago Leite saíram do gabinete de estudos do partido. Entretanto, saíram também José Miguel Garcez, da comissão executiva, bem como Altino Bessa, Francisco Kreye e João Medeiros, que integravam a comissão política nacional.





Após o encontro em que foi relegitimado, Rodrigues dos Santos fez saber que deverá anunciar esta semana os novos membros dos órgãos dirigentes.