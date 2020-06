Líder do Chega já comunicou manifestação ao MAI e à autarquia

O líder do Chega, André Ventura, já comunicou ao Ministério da Administração Interna (MAI) e à Câmara de Lisboa a intenção de realizar no próximo sábado uma manifestação na capital contra a ideia de que Portugal é um país racista.Ventura explicita na carta que a manifestação será “organizada, calma e pacífica, cumprindo ao máximo as regras do distanciamento social”, lê-se nas cartas.