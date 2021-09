Líder do PAN recebe ameaças de morte nas redes sociais

A líder do PAN, Inês de Sousa Real, foi ameaçada de morte nas redes sociais, segundo relevou a própria através do Twitter, esta quinta-feira. A parlamentar já avançou que vai apresentar queixa ao Ministério Público por todas as mensagens partilhadas e "demais que for recebendo".

Nas imagens publicadas pela própria é possível ler insultos feitos à líder do PAN como "porca", "vadia" e "gorda" e ameaças de morte: "Oh p**** mete-te a pau com o que dizes senão vais ser morta".

Confesso que não compreendo como é que alguém se sente no direito de ofender e ameaçar outra pessoa, pelo simples facto de estar na política e de defender as causas em que acredita. Desde que fui eleita porta-voz do @Partido_PAN que passei a receber mensagens deste teor. pic.twitter.com/elW2kxBOhD — Inês de Sousa Real (@lnes_Sousa_Real) September 15, 2021

Esta já não é a primeira vez que Inês de Sousa Real recebe ameaças do género. "Confesso que não compreendo como é que alguém se sente no direito de ofender e ameaçar outra pessoa, pelo simples facto de estar na política e de defender as causas em que acredita. Desde que fui eleita porta-voz do PAN que passei a receber mensagens deste teor", escreveu no Twitter.

A deputada afirma que aceita e respeita quem tem "ideias diferentes", mas que não se calará perante mensagens que são "puro ódio destilado" e que não podem passar "inconsequentes".