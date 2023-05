Líder do PSD acusa Costa e PS de "fanatismo político" e negação da realidade

O presidente do PSD acusou esta segunda-feira o primeiro-ministro e o PS de reagirem ao discurso de Cavaco Silva com "fanatismo político" e negação da realidade, dizendo que as dificuldades das famílias e a degradação das instituições não são artificiais.

Em declarações aos jornalistas à entrada para um jantar no âmbito das Jornadas Parlamentares do PSD, no Funchal, Luís Montenegro respondeu a António Costa, que acusou esta segunda-feira o ex-Presidente da República Cavaco Silva de estar a alimentar "o frenesim" da direita para provocar uma crise política artificial e de procurar interromper ao Governo uma trajetória de recuperação da economia.

"O dr. António Costa, como todo o PS, estão a encarar este momento de uma forma muito fanática e num estado de negação absoluta. Não é artificial haver uma degradação das instituições e do Governo, não é nada artificial o aumento do custo de vida dos portugueses", afirmou.