Líder do PSD diz que "coroa de glória" das contas certas do PS resulta em empobrecimento

O presidente do PSD alertou hoje que a "coroa de glória" das contas certas do "novo PS" está a ser conseguida à custa do "empobrecimento generalizado", vaticinando que António Costa vai entregar um país pior do que recebeu.

No encerramento das jornadas parlamentares do PSD, Luís Montenegro fez um diagnóstico de empobrecimento generalizado do país, apesar de reconhecer que "as contas têm o défice controlado" e a dívida vai descer, o que atribuiu sobretudo ao efeito da inflação.

"Mas é preciso saber à custa de quê. Aquilo que é hoje a coroa de glória do novo PS travestido de furioso adepto das contas públicas saudáveis, essa coroa de glória traduz-se num empobrecimento generalizado em todos os setores sob a responsabilidade do Estado", defendeu.