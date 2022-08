Líder do PSD diz que "ministra da Saúde é a melhor amiga que o sistema privado de saúde pode ter"

O líder do PSD, Luís Montenegro, comentou as mais recentes medidas apresentadas pelo Governo, nomeadamente no setor social e económico.Em declarações aos jornalistas, Montenegro defendeu que o Governo "devia pedir descilpa por fazerem dos portugueses cidadãos que não têm capacidade para ver o óbvio", referindo-se às medidas anunciadas para mitigar o aumento dos preços da energia no País.O líder social-democrata deixou ainda críticas à pasta da saúde. "A senhora ministra da saúde é a melhor amiga que o sistema privado de saúde pode ter", atirou.Em atualização