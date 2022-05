Líder parlamentar do PSD espera que todos os deputados respeitem voto contra OE2022

O líder parlamentar do PSD disse esta quinta-feira esperar que "todos os deputados" respeitem o sentido de voto contra que o partido definiu para o Orçamento do Estado, admitindo que a bancada possa acompanhar muitas das propostas do PSD-Madeira.

No final da reunião da bancada do PSD, Paulo Mota Pinto disse ter-se tratado de "uma reunião de trabalho de preparação do debate e votação na especialidade do Orçamento", que começa na segunda-feira e se estenderá por toda a semana.

"Estivemos a analisar o conjunto e temas sobre que incidem as nossas propostas, também propostas de outros partidos, critérios políticos de votação das propostas", explicou.