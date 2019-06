Líder parlamentar do PSD na Madeira critica prémios da TAP

O presidente do Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), Jaime Filipe Ramos, criticou esta terça-feira a distribuição de prémios da TAP aos seus colaboradores quando a empresa apresenta "indiferença" aos interesses dos madeirenses.Jaime Filipe Ramos disse que os prémios distribuídos no valor de 1,2 milhões, relativos ao ano económico de 2018 em que a empresa teve 118 milhões de euros de prejuízo, resultavam dos preços elevados nas tarifas aéreas da companhia cobradas aos madeirenses na linha Madeira - continente.O deputado considerou que a TAP é "lesiva para os madeirenses", "explora a sua posição no mercado da Madeira" e "tem uma administração que abusa da Madeira"."A TAP tem um dono, tem um primeiro-ministro que voltou a nacionalizar a TAP dizendo que era para defender o interesse nacional, que o fazia em nome de Portugal, da diáspora e das regiões autónomas, mas estas não têm beneficiado da reversão", declarou.Relativamente à indignação do Governo da República na questão da distribuição de prémios entre os seus colaboradores, Jaime Filipe Ramos considerou-a "uma encenação, uma hipocrisia, um simulacro político"."Aquilo é zero, é enganar as pessoas", frisou.O deputado criticou igualmente a extinção das tarifas de grupo no que diz respeito às equipas desportivas nas suas deslocações às competições nacionais."Neste momento, quem é de Lisboa, é pago pelo Estado para vir à Madeira, mas, quem é da Madeira, o Estado não paga", disse Jaime Filipe Ramos.O deputado social-democrata Carlos Rodrigues realçou, por seu lado, que os prémios distribuídos foram à custa dos madeirenses."Foram buscar à rota da Madeira, que dá 21 milhões de euros de resultados positivos", disse."Como é que, face a esta vergonha, o Governo da República não retira confiança à administração e chama de urgência os administradores, mas, perante o roubo e a extorsão que é feita há quatro anos aos madeirenses, o Governo da República mantém-se de forma cúmplice e de forma desavergonhada, calado e sem nada fazer", acrescentou.A ALM discutiu também duas propostas, do PSD e do PCP, de criação do Provedor do Animal, com os social-democratas a fazer depender a sua criação da AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira e os comunistas a proporem que seja criada pelo parlamento madeirense.Foi ainda debatido um projeto de decreto legislativo regional, da autoria do CDS-PP, intitulado "Carta dos direitos de acesso aos cuidados de saúde pelos utentes do Serviço Regional de Saúde".A proposta do CDS-PP tem como objetivos centrais garantir o acesso à informação por parte dos utentes e garantir que os mesmos têm, no Serviço Regional de Saúde, os mesmos direitos e as mesmas garantias que tem qualquer utente do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente naquilo que respeita ao tempo de espera por um ato médico.O parlamento discutiu ainda votos de pesar pelo falecimento dos escritores Agustina Bessa-Luís e António Castro e do empresário Sérgio Silva, apresentados pelo PSD e PS.