Líderes da NATO aprovam novo Conceito Estratégico. Rússia definida como a "mais significante ameaça" aos Aliados

Os Chefes de Estado e de Governo da NATO, reunidos em Madrid, Espanha, esta quarta-feira, aprovaram um novo Conceito Estratégico para a Aliança, definindo as prioridades, tarefas centrais e abordagens para a próxima década."O conceito descreve o ambiente de segurança que a Aliança enfrenta, reafirma os nossos valores, e explicita o objectivo fundamental da NATO de assegurar a nossa defesa colectiva", lê-se na nota no site da Aliança, acrescentando que "define ainda as três tarefas fundamentais de dissuasão e defesa; prevenção e gestão de crises; e segurança cooperativa".O documento define ainda a Rússia como a "ameaça mais significativa e directa" à segurança dos Aliados, abordando pela primeira vez a China e os desafios que Pequim coloca à segurança, interesses e valores dos Aliados.Em declarações aos jornalistas, o secretário-geral da NATO referiu que os Aliados concordaram ainda em aumentar o financiamento à Aliança.