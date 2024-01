Líderes socialistas de Portugal e Espanha discutem hoje Europa e combate à extrema-direita

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e o líder socialista do Governo espanhol, Pedro Sánchez, reúnem-se esta terça-feira em Madrid, encontro em que vão analisar o combate à extrema-direita e a articulação de posições na União Europeia.

A reunião está prevista para as 12h30 de Madrid (mais uma do que em Portugal), realiza-se na sede do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e, segundo fonte da direção do PS, os dois líderes socialistas ibéricos também irão discutir questões como a ferrovia e a água, além das relações diplomáticas luso-espanholas.