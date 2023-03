PSD e Iniciativa Liberal acreditam que o Estado é quem está a lucrar mais com a inflação e preferem apostar na devolução da receita fiscal para responder à subida dos preços dos bens essenciais. No outro lado da trincheira, Chega e PCP assumem que a limitação das margens de lucro na grande distribuição pode ser a resposta para a perda do poder de compra que os portugueses sentem.









