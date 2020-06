Limites à lotação travam touradas

Os limites à lotação das touradas a 1/3 ou 1/4 da sua capacidade, determinados pelo Governo, “vão tornar inviável a realização destes espetáculos”, avisou este sábado o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, durante um encontro com a Associação Nacional dos Grupos de Forcados na Praça de Touros Celestino Graça, em Santarém.









Os espetáculos tauromáquicos podem regressar a partir de 1 de julho, mas o líder centrista considera “inadmissível o tratamento discriminatório e preconceituoso do Governo em relação às touradas” face a outros eventos culturais. “Não se compreende por que razão uma sala de teatro pode ter uma lotação de 50% enquanto uma praça de touros tem de ser reduzida a 33% ou 25%”, atira Francisco Rodrigues dos Santos.

Perante as regras impostas, o presidente da Associação Nacional dos Grupos de Forcados, Diogo Durão, revelou que “será quase impossível realizar touradas sem ter prejuízos”. E exemplificou: “Montar um espetáculo na praça de Santarém custa cerca de 60 mil euros, com a lotação reduzida a 25% só conseguimos 50 mil euros de bilhética, o que é insustentável.” Por isso, Diogo Furão afirma que “os espetáculos que se vierem a realizar serão sobretudo para mostrar a nossa reivindicação”.





Durante o encontro, o líder do CDS voltou a defender a redução do IVA das touradas da taxa máxima de 23% para a taxa mínima de 6%, acusando a ministra da Cultura, Graça Fonseca, de “perseguição fiscal” e de “política do gosto”.