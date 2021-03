O prazo para a limpeza de terrenos florestais termina no dia 15 de março, com o País ainda em confinamento geral. Por isso, PSD e PEV querem esticar o prazo de forma a que os proprietários não sejam penalizados. A exemplo do que já aconteceu no ano passado, os dois partidos pretendem que o prazo seja alargado para 31 de maio.









O PSD frisa que o prazo “é curto e que merece uma prorrogação até 31 de maio, considerando o confinamento geral devido à pandemia de Covid-19 e ainda pelas condições meteorológicas ocorridas até ao momento”. Os sociais-democratas sensibilizam assim o Executivo a esticar o prazo, mas apenas sob a forma de recomendação ao Governo.

Os Verdes querem fazê-lo por força da lei e apresentaram um projeto-lei. Para prolongar o prazo, o PEV usa como argumentos o facto de “muitos cidadãos aproveitarem os fins de semana para efetuar a limpeza dos seus terrenos, alguns dos quais distam largos quilómetros da sua residência”, uma iniciativa que agora fica travada com as restrições às deslocações. E lembra que “muitos proprietários, pela sua idade avançada”, ficaram confinados. No ano passado, o Governo prorrogou por duas vezes o prazo.

Verdes querem travar duplicação das coimas



Os Verdes propuseram que no OE para 2021 que não fossem agravadas as coimas a quem não conseguiu limpar terrenos nos últimos dois anos. Agora, volta a propor a medida, lembrando que “a pandemia veio trazer uma realidade distinta”, devido “ao confinamento dos cidadãos, ao envelhecimento dos proprietários, mais suscetíveis à infeção pelo SARS-CoV-2 ou à redução dos rendimentos”.