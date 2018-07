Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Linha de 578 milhões liga Portugal à Europa

Costa, Sánchez e Macron assinaram acordo para nova ligação elétrica ao centro europeu.

Por Salomé Pinto | 01:30

Portugal, Espanha e França vão estar mais ligados do que nunca. O primeiro-ministro, António Costa, o seu homólogo espanhol, Pedro Sánchez, e o presidente francês, Emmanuel Macron, assinaram esta sexta-feira um acordo para a construção de uma superligação energética no Golfo da Biscaia (entre o País Basco e a França) que vai duplicar as trocas energéticas entre os três países e reduzir os custos com o gás e a luz.



"A meta é conseguir aumentar em 10% as interligações entre a Península Ibérica e o resto da Europa em 2020 e subir para 15% em 2030", afirmou António Costa no final da II Cimeira para as Interligações Energéticas, em Lisboa.



A nova linha com 280 quilómetros de comprimento deverá estar pronta em 2019. Com um investimento de 578 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento (BEI), os signatários congratularam-se com o progresso do projeto, ao qual foi atribuído "o maior apoio financeiro europeu de sempre a uma infraestrutura energética", declaram os três governantes.



Quanto à fatura que irá calhar a cada um, ninguém quis responder.



Mas esta nova ligação por mar só irá fazer sentido para Portugal, quando ficar concluído o projeto que une o nosso país a Espanha pela região do Minho. Esta obra, que tem sido continuamente adiada, só deverá estar operacional em 2021.



Costa quer País no "núcleo duro europeu"

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu ontem na conferência ‘Encontro com cidadãos’ que Portugal tem vantagens em estar "no núcleo duro europeu" e França e Alemanha "são dois excelentes parceiros". "Se queremos paz e prosperidade na Europa precisamos de uma boa relação com França e Alemanha" .



O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu que é preciso "reinventar a Europa", que passa por um momento inédito".



Cimeira "deu um passo significativo"

António Costa disse ontem que foi "dado um passo significativo em relação à anterior cimeira de Madrid, porque foi assinado um contrato, fixadas novas metas e estabeleceu-se um roteiro para uma política que visa a segurança, a competitividade e a descarbonização da economia".



SAIBA MAIS

2015

A primeira cimeira sobre interligações energéticas aconteceu em 2015, em Madrid, com a presença de Pedro Passos Coelho, Mariano Rajoy e François Hollande.



Segurança

À volta do edifício da Agência Europeia da Segurança Marítima, no Cais do Sodré, em Lisboa, foi colocado um perímetro de segurança. A circulação rodoviária foi interrompida no sentido Cais do Sodré - Praça do Comércio e o rio Tejo patrulhado pela Polícia Marítima.