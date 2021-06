Linha de apoio de 30 milhões de euros para promotoras de grandes eventos culturais abre na quarta-feira

Uma linha de apoio no valor de 30 milhões de euros, para empresas de promoção de grandes eventos culturais, afetadas pela pandemia da covid-19, abre na quarta-feira, anunciou hoje o Governo.

Na resposta "à crise provocada pela pandemia da covid-19, o Banco Português de Fomento abre, [no dia] 30 de junho, a Linha de Apoio à Economia Covid-19 -- Grandes Eventos Culturais", lê-se no comunicado divulgado pelos serviços do Ministério da Cultura.

"Com dotação de 30 milhões de euros, esta linha de apoio foi criada com o objetivo de fazer face a necessidades de liquidez por parte das empresas promotoras de eventos culturais e à sua obrigação de reembolso dos valores recebidos a título de bilhetes de ingresso em festivais e espetáculos de natureza análoga", indica o documento.