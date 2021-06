Lisboa avisou 27 vezes as autoridades russas

Rússia, a campeã na receção de dados pessoais enviados pela Câmara de Lisboa, foi informada de 27 manifestações realizadas na capital, desde 2012, segundo uma auditoria interna do município a que oteve acesso. As informações comunicadas a Moscovo vão desde protestos sobre as vítimas do voo MH17 até à agressão à Ucrânia pela anexação da Crimeia, passando por várias manifestações contra o regime de Vladimir Putin. O relatório mostra ainda que Israel e Angola foram avisados de nove ocorrências, Arábia Saudita e China receberam dados de dois protestos e o Irão de um.Confrontado com a auditoria no Parlamento, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, garantiu esta quinta-feira total "empenho em esclarecer e corrigir" o problema. Neste sentido, o autarca reforçou que a "Câmara vai delegar na Polícia Municipal a competência de envio de dados das manifestações ao Ministério da Administração Interna e à PSP". Além disso, "todas as pessoas [lesadas] vão ser contactadas e questionadas se pretendem uma avaliação de segurança pelo Estado", acrescentou. Medina insistiu que "o problema é burocrático e vem dos governos civis" e que a "autarquia simplesmente reenviava os avisos integrais dos protestos sem expurgar os elementos pessoais". "Não houve excecionalidade do regime político da embaixada, coisa que seria ilegal", frisou.Desde 2012 que a autarquia, sob alçada de António Costa e depois de Fernando Medina, avisou as embaixadas de 180 protestos de um total de 7045 realizados em Lisboa, segundo a auditoria.Debruçando-se apenas sobre o período após a entrada em vigor, em 2018, do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, o relatório identifica apenas 52 casos de envio de dados pessoais. Mas o documento não explica em quantos das 122 manifestações, entre 2012 e 2018, foram comunicadas informações pessoais sobre os promotores de protestos.O presidente da Comissão das Liberdades Cívicas do Parlamento Europeu, o socialista López Aguilar, enviou uma carta a Fernando Medina, a que oteve acesso, afirmando que as "transferências de dados pessoais [no caso da manifestação, em Lisboa, contra a detenção pelas autoridades russas de Navalny] violaram o direito da UE". A comissão exige explicações a Medina e que responda por escrito.