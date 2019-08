Lisboa e Porto tiram deputados ao Interior

Os distritos de Lisboa e do Porto vão tirar dois deputados ao Interior, concretamente aos círculos de Viseu e da Guarda, nas próximas eleições Legislativas de 6 de outubro, segundo o novo mapa oficial da Comissão Nacional de Eleições publicado esta segunda-feira em Diário da República.

Devido às oscilações do número de eleitores recenseados em cada distrito, Viseu vai passar a ter oito mandatos em vez de nove, uma vez que perdeu quase 24 mil eleitores comparativamente com as Legislativas de 2015. Guarda terá direito apenas a três deputados em vez de quatro, o que traduz uma perda de quase 12 mil recenseados com idade para ir votar.

Deputados e número de eleitores por círculo eleitoral

Já os distritos mais populosos de Portugal, Lisboa e Porto, que concentram 88 dos 230 deputados a eleger para a Assembleia da República, ganharam um mandato cada. Lisboa passa de 47 a 48 deputados e o Porto de 39 a 40 graças ao aumento do número de eleitores. Recensearam-se mais de 20 mil pessoas em idade ativa no círculo de Lisboa e mais cerca de 3400 no distrito portuense.

Em mais cinco distritos do País também se registou um aumento do número de eleitores mas sem impacto nos assentos a ocupar na Assembleia da República. Em Beja, inscreveram-se nos cadernos eleitorais mais cerca de 5892 pessoas; em Faro, o aumento foi de 6118; mais 11 472 eleitores recensearam-se no distrito de Setúbal; a Madeira ganhou 2169 inscritos e os Açores 1427.

A par de Viseu e da Guarda estão mais 11 distritos que perderam eleitores, mas sem alterações no número de deputados a eleger. Santarém e Viana do Castelo estão entre estes 11 círculos onde a diminuição da população com direito a voto foi maior. Em cada distrito, a quebra superou os 12 mil eleitores.



Portugal ganha quase 1,2 milhões de eleitores face às Legislativas de 2015

Com o recenseamento eleitoral suspenso desde 7 de agosto e até à data do sufrágio, como impõe a lei, no 60º dia que antecede cada eleição, o número total de cidadãos recenseados e habilitados a votar é 10 811 436.



Este número representa um aumento de 1,2 milhões face às Legislativas de 4 de outubro de 2015 e de 50 280 relativamente às recentes eleições Europeias de 26 de maio, segundo o mapa publicado em Diário da República.



Fora da Europa e Europa com mais 12 mil votantes

Os cadernos eleitorais nos círculos da Europa e Fora da Europa ganharam mais 12 mil votantes devido às novas regras de recenseamento que, além de inscreverem automaticamente quem renova o cartão de cidadão, passaram a registar automaticamente os portugueses que tratam da documentação nos consulados e outros postos diplomáticos espalhados pelo Mundo.



O círculo da Europa passou de 78 mil eleitores para 895 mil e o círculo Fora da Europa subiu de 164 mil para 570 mil.



SAIBA MAIS

44,1%

44,1% abstenção recorde registada nas últimas eleições Legislativas de 4 de outubro de 2015. A coligação PSD/CDS, liderada por Passos Coelho, obteve a maioria dos votos: 36,86%.



De Passos à geringonça

Quem conseguiu formar Governo foi o PS de António Costa, porque obteve o apoio parlamentar à esquerda do Bloco de Esquerda, PCP e PEV.



Composição parlamentar

Até às próximas Legislativas de 6 de outubro o Parlamento é constituído por 89 deputados do PSD, 86 do PS, 19 do Bloco de Esquerda, 18 do CDS, 15 do PCP, dois do PEV e um do PAN.