"Lisboa está a colocar em risco o País": Presidente da Câmara Municipal de Ovar quer cerca sanitária na capital

A 17/3 percebeu-se o cerco em Ovar. Era o único Município em contaminação comunitária. Depois todo o País passou a essa condição. Não fazia sentido fazer cercos. Entretanto tudo melhorou. Hoje Lisboa está a colocar em risco todo o País. Não esperem mais. Ou só há coragem para Ovar?".

A 17/3 percebeu-se o cerco em Ovar. Era o único Município em contaminação comunitária.

Depois todo o País passou a essa condição. Não fazia sentido fazer cercos.

Entretanto tudo melhorou.

Hoje Lisboa está a colocar em risco todo o País.

Não esperem mais.

Ou só há coragem p/Ovar? pic.twitter.com/5EP7FjYbCm — salvador malheiro (@slvdrmalheiro) June 21, 2020





A região da Grande Lisboa é segunda mais afetada pela pandemia no País, com 16762 infetados e 436 óbitos por coronavírus.



Este domingo, o Presidente da República e o Primeiro-ministro reforçaram os apelos ao cumprimento das regras.



António Costa admitiu a criação de um "quadro punitivo" para quem organizar e participar em festas ilegais e ajuntamentos. Já Marcelo assegurou que apoiará o que o Governo decidir depois da reunião com os autarcas da região de Lisboa, naquilo "que for necessário fazer para impedir o descontrolo" do desconfinamento.

Na publicação, o autarca escreveu: "