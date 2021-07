Lista de Moedas à Câmara de Lisboa leva a demissões no CDS

A imposição de nomes pela direção do CDS para a lista de coligação, liderada por Carlos Moedas, para a Câmara de Lisboa à revelia das estruturas locais está a provocar demissões entre os centristas. No centro da discórdia estão a exclusão do líder da distrital e atual vereador, João Gonçalves Pereira, e a indicação de Filipe Anacoreta Correia para o primeiro nome do CDS.O eurodeputado Nuno Melo já acusou a direção de “purga e saneamento”. Ataques que contaram com o apoio do líder parlamentar, Telmo Correia. No meio deste braço de ferro, José Bourbon-Ribeiro, que foi chefe de gabinete de Paulo Portas, demitiu-se ontem da distrital. “As escolhas resultam de um ajuste de contas inexplicável”, escreveu Bourbon-Ribeiro numa carta a que o CM teve acesso. “Tratou-se de afastar os opositores e dar lugar aos amigos”, reagiu João Seabra Duque, da distrital do CDS, nas redes sociais. Nos comentários, o primeiro nome indicado pela liderança de ‘Chicão’ para a Assembleia Municipal, Isabel Galriça Neto, escreveu que “não pactua com esta forma de pretensamente liderar”. As estruturas temem mais saídas e até desistências de candidaturas. A concelhia reúne esta noite para encontrar uma forma de pressionar ‘Chicão’ a colocar em primeiro o líder da concelhia, Diogo Moura, uma vez que não reconhece mérito a Anacoreta Correia, que deve ir para segundo dos nomes a indicar pelo CDS. Uma fonte lembrou que ‘Chicão’ não está a cumprir a promessa de devolver a voz às bases, tal como proclamou quando foi eleito.