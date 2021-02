Lista para vacinação Covid encolhe e PS lidera número de prioritários

Não pára de encolher a lista dos deputados considerados prioritários para iniciarem a vacinação contra a Covid-19 já nesta fase, apurou ojunto de fontes parlamentares. Dos 50 nomes iniciais agora apenas 30 deputados aceitam ser imunizados nesta fase de vacinação, a par dos maiores de 80 anos ou com mais de 50 que apresentem comorbilidades e bombeiros. Mas o número poderá diminuir ainda mais devido ao mal-estar geral na AR, inclusive entre o PS, pela equiparação dos deputados a outros grupos de risco.A bancada do PS lidera os prioritários com 21 deputados, incluindo o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. Mas inicialmente eram 26 os nomes indicados. Depois da renúncia de Marcos Perestrello, Sérgio Sousa Pinto e Maria Begonha, esta quarta-feira também Carlos Pereira e Hugo Pires, ambos da direção do bancada socialista, decidiram sair da lista por discordarem da seleção imposta por Ferro, com base na ordem do protocolo de Estado.Na conferência de líderes de 28 de janeiro, o presidente da Assembleia disse que não "abdicava de ter um critério objetivo nesta matéria", depois de ouvir as críticas dos vários partidos, segundo a súmula da reunião daquele órgão. Porém, Ferro salvaguardou que "a vacinação não é obrigatória", dando liberdade aos deputados.No PSD, apenas cinco deputados aceitam integrar a lista como, por exemplo, Duarte Pacheco, Fernando Ruas ou Isabel Meireles. Esta quarta-feira, Carlos Peixoto e Maló de Abreu também saltaram fora. Os sociais-democratas defenderam uma solução minimalista, mas Ferro não permitiu a reabertura da discussão. Por isso, o único centrista da lista, o líder da bancada Telmo Correia, abdicou igualmente de ser vacinado. O BE também não indicou ninguém. Na lista mantêm-se dois deputados do PCP, um do PEV e a não inscrita Joacine Katar Moreira.Em tempo de pandemia, cinco sacerdotes da Arquidiocese de Évora "trocaram" os confessionários das igrejas pelos telefones pessoais e estão a ouvir e a prestar apoio espiritual a quem lhes liga.O Serviço Nacional de Saúde pode, desde esta quarta-feira, contratar a termo resolutivo e incerto médicos a quem tenha sido reconhecido pela Ordem o exercício da medicina, dispensando formalidades.Governo disse estar a averiguar a dificuldade na aceitação de requerimentos para realizar juntas médicas. Movimento Cidadão Diferente garante que as Finanças estão a cancelar benefícios a utentes.