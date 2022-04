Livre alerta que reforço da defesa europeia exige mais mecanismos de controlo

O deputado único do Livre defendeu esta segunda-feira que só será possível um reforço da defesa comum na Europa com mais mecanismos de controlo, como no Parlamento Europeu, considerando que este "é um debate difícil de fazer".

No final da sessão solene dos 48 anos da Revolução de 25 de Abril de 1974, no parlamento, Rui Tavares foi questionado sobre o discurso do Presidente da República, no qual Marcelo Rebelo de Sousa pediu "mais meios imprescindíveis" para as Forças Armadas e "um consenso nacional continuado e efetivo" para fortalecer este "pilar crucial".

"O contexto explica essa importância, mas o Livre crê que há um debate muito difícil a fazer sobre a defesa na Europa e crê que não se faz desligado de tudo o resto", afirmou.

Rui Tavares considerou que "valeria a pena o Presidente da República ter lembrado que é impossível haver avanço de reforço da defesa comum europeia se a União Europeia não for uma democracia profunda".

O deputado único do Livre defendeu, por exemplo, que o Parlamento Europeu precisaria de mais poderes para controlar esse reforço na defesa comum.

"Foi uma cerimónia marcada por várias visões do 25 de Abril mas muito pela inserção de Portugal no mundo", disse, salientando que se esta Revolução acabou com uma ditadura, "também acabou com um ciclo imperial".

"Para o futuro, contamos apenas e só com valorização das pessoas, é isso que vai fazer o nosso futuro", disse, exaltando a importância das qualificações.