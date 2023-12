Livre considera opção do aeroporto em Alcochete "inviável" e uma "má solução"

O deputado único do Livre, Rui Tavares, considerou que o relatório da CTI demonstra que o seu partido tinha razão quando defendeu que era "completamente necessário" haver uma "avaliação ambiental estratégica" para se tomar uma decisão sobre o novo aeroporto, por ter mais "coordenadas do que os estudos de impacto ambiental".

Por outro lado, Rui Tavares sublinhou também que o relatório mostra, "como o Livre sempre disse", que a opção de fazer o aeroporto em Montijo "era inviável" e uma "má solução".

"Do ponto de vista ambiental, seria trágico para uma zona que é muito sensível e, do ponto de vista do crescimento futuro, da flexibilidade que tal escolha daria ao nosso país, era uma solução com enormes deficiências", referiu.

O deputado único do Livre acrescentou ainda que a metodologia desenvolvida pela CTI dá ainda razão ao seu partido por demonstrar que a democracia portuguesa pode "crescer em maturidade, com mais instrumentos de participação pública, com consultas públicas muito participadas, como foi esta do novo aeroporto de Lisboa".

"Se tivéssemos adaptado este tipo de decisões a outro tipo de questões da atualidade nacional, como sejam as questões do lítio, do hidrogénio, com o famoso centro de dados em Sines, se tivéssemos deixado as pessoas, participar mais, as coisas eram mais transparentes, mais legitimadas", defendeu.

Rui Tavares acrescentou ainda que o tema do novo aeroporto será certamente um dos temas da próxima campanha eleitoral, acrescentando que as pessoas "avaliarão a forma como os políticos respeitam ou não as deliberações técnicas que a CTI realizou".

A comissão técnica independente identificou Alcochete como a solução com mais vantagem para o novo aeroporto, entre as duas opções viáveis, segundo o relatório hoje divulgado.