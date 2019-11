Livre discutiu retirar confiança a Joacine

A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, viu o partido discutir se lhe retirava a confiança política, depois da recente polémica com a abstenção num voto sobre o ataque de Israel a Gaza, apurou oA Assembleia do Livre, órgão máximo entre congressos, esteve reunido este domingo para avaliar a posição do partido, mas até ao final da noite ainda não tinha terminado.sabe, contudo, que vários membros do partido defenderam que Joacine devia deixar de representar esta força política. Nesse cenário, o Livre arriscaria perder o único lugar no Parlamento, uma vez que Joacine Katar Moreira passaria a deputada não inscrita.À entrada da reunião, Joacine disse que "é absolutamente impossível" desvincular-se do partido e que vai "cumprir o que lhe foi mandatado". À saída, ainda decorria o encontro, não prestou declarações.O fundador do Livre, Rui Tavares, também só falou antes da reunião começar, fugindo à questão se mantém ou não confiança em Joacine depois de a deputada ter acusado o partido de nunca a ter apoiado. Apenas disse estar "perplexo" com o que está a acontecer, sublinhando que "o partido vai voltar à trilha da seriedade".O mal-estar entre a deputada e o Livre estalou quando, na sexta-feira, Joacine se absteve na condenação do ataque israelita à Palestina, no Parlamento.Um dia depois o Livre condenou a abstenção de Joacine, que deveria ter votado a favor. A deputada atribuiu a culpa à falta de comunicação com o partido.Joacine emitiu um comunicado que não caiu bem. Depois, disse ao Observador que foi eleita sozinha e sem o apoio do partido. Foi a ‘gota de água’ no Livre.