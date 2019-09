Livre: Fama e abraços com poucos euros

A surpresa aconteceu quando Joacine Moreira, cabeça de lista do Livre por Lisboa, sorria para o fotógrafo, no jardim do Campo dos Mártires da Pátria. De repente, ficou ainda mais alegre com o aceno de uma transeunte que lhe disse "Olá, prima!". Após rápida identificação familiar, abraçaram-se efusivamente. Não demorou três minutos e outra senhora interpelou a candidata que se diferencia pela sua gaguez sem complexos: "Olá Joacine, sou a Elsa X., militante fundadora do Livre, gosto muito de si e quero desejar-lhe felicidades."Para quem se tornou viral nas redes sociais num vídeo com os Fado Bicha, gravado e lançado em agosto, estes encontros inesperados respiram com as centenas de milhares de visualizações registadas no Facebook, Youtube e congéneres. A visibilidade conseguida é um êxito notável para Joacine, de 37 anos, negra nascida na Guiné-Bissau, a viver em Portugal desde os oito e com nacionalidade portuguesa desde o ano em que entrou para o ISCTE, onde se licenciou em História Contemporânea e se doutorou em Estudos Africanos.O Livre tem um orçamento de 10 mil euros para a campanha eleitoral em todo o País, o que obriga a poupar em cartazes e folhetos. O maior investimento foi o outdoor no Marquês de Pombal, que se tornou ponto de partida para ‘O-sem-precedente-Joacine-presente’:"Gravámos com câmara de TV, mas a única despesa do vídeo teve que ver com os cartazes que servem de cenário", diz a candidata que afirma confiança na conquista de três lugares (dois por Lisboa e um pelo Porto) no Parlamento.Após mais de 21 mil votos, só no circulo de Lisboa, nas Europeias, com Joacine em nº 2 da lista, o Livre poderá abrir caminho ao grande objetivo da sua cabeça de lista: "A prioridade das prioridades é alterar a legislação sobre a nacionalidade para que todo o indivíduo que nasça em Portugal seja reconhecido como cidadão nacional de forma automática e imediata." E acentua: "É um direito humano e não uma questão administrativa."O pacote legislativo essencial completa-se com a subida do salário mínimo para os 900 euros e um acesso universal ao SNS. "São objetivos igualitários para a maioria dos portugueses", destaca a candidata que só se sente minoritária na gaguez: "Há apenas 1% da população mundial gaga e na esmagadora maioria – mais de 90% - são homens".