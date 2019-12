Livre recusa ser "obstáculo" para o Orçamento de Estado de 2020 mas quer mais justiça e reuniões à esquerda

A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, rejeitou esta terça-feira que o seu partido pretenda ser "um obstáculo" à aprovação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), embora defendendo mais justiça social e ambiental, assim como mais reuniões à esquerda.

"Não há uma intenção imediata de constituirmos um obstáculo, mas iremos defender absolutamente todos os valores da justiça social. Não há uma correlação imediata entre necessitarmos, hoje em dia, de sermos muito mais exigentes, com uma eventual rejeição do atual orçamento. Iremos analisar, geralmente, qual o impacto das medidas do executivo na melhoria do emprego, no aumento do salário mínimo nacional, no investimento, no combate às alterações climáticas e no mercado do arrendamento, etc. Não iremos analisar individualmente. Se considerarmos que vale a pena investirmos nisto e apoiarmos, obviamente que o faremos", disse.

Joacine Moreira respondia a perguntas dos jornalistas após uma audiência no Palácio de Belém com o Presidente da República sobre do OE2020, cuja proposta governamental foi entregue na segunda-feira na Assembleia da República.