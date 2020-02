Livre silencia Joacine Katar Moreira dentro da Assembleia

Com a retirada de confiança política do Livre, Joacine Katar Moreira vai perder direitos no Parlamento. Como deputada não inscrita, deixará de poder questionar o primeiro-ministro nos debates quinzenais.

Já o número de declarações políticas por ano passa de cinco para dois. Joacine terá ainda de indicar as comissões a que quer pertencer. E será Ferro Rodrigues, ouvindo a conferência de líderes, a definir a lista final.

No dia em que assinalou seis anos, o Livre anunciou a retirada de confiança política à única deputada. Dos 41 membros da Assembleia do Livre, 34 votaram a favor. "As divergências que levaram ao divórcio não são de todo pessoais", garantiu Pedro Mendonça.

O Livre não vai pedir a Joacine que renuncie ao mandato mas quer garantir que a separação avança. O regimento diz que tem de ser a deputada a comunicar a mudança ao Presidente do Parlamento. Mas o partido tem receio que tal não aconteça e vai pedir uma reunião com Ferro Rodrigues.

Joacine foi informada, de madrugada, por email. O partido garante que apenas recebeu um recibo de leitura como resposta. Já Rafael Esteves Martins, assessor de Joacine conhecido por usar saia no Parlamento, anunciou a saída do Livre.



Deputada perde 61 mil euros enquanto Livre mantém apoio

A retirada de confiança significa uma perda de 61 mil euros para o orçamento de Joacine Katar Moreira no Parlamento.



Passando a deputada não inscrita, vê as verbas reduzirem de 118 mil para 57 mil euros. Já o Livre mantém a subvenção anual de 165 mil euros, conseguida com a eleição de Joacine.



O último congresso, no qual Joacine se exaltou, é encarado como a "gota de água" na relação entre as duas partes.