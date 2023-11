Livre vai abster-se na última votação do Orçamento do Estado para 2024

O Livre anunciou que vai abster-se no Orçamento do Estado para 2024. Rui Tavares justifica o sentido de voto depois do Governo ter aceitado medidas como o Fundo de Emergência da Habitação, mas também do passe ferroviário nacional.

"É um voto que diz uma coisa muito simples: é preciso reconhecer conquistas, e é preciso reconhecer vitórias quando as temos, foi isso que fizemos nos últimos anos e é isso que temos também para este ano de 2024, com medidas que queremos ver implementadas antes das eleições", salientou.

O deputado admite que chegou a ponderar o voto contra e isso foi dito ao Governo. No entanto, a aprovação destas duas medidas permitiu ao partido mudar para um voto de abstenção.

Entre as mais de cem propostas de alteração entregues, o Livre conseguiu 'luz verde' para o alargamento do passe ferroviário nacional aos comboios inter-regionais, urbanos e intercidades, no valor de 49 euros, e ainda para a criação de um fundo de emergência para habitação.

O Livre viu também ser aprovada a criação de uma base de dados digital do património imobiliário público no próximo ano ou ainda o levantamento exaustivo por parte do Governo dos edifícios devolutos do Estado que possam ser adaptados para residências de estudantes.

A criação de um plano de formação dos funcionários das conservatórias e postos consulares sobre procedimentos de mudança de sexo e de nome, a criação de uma unidade orgânica para promoção da língua mirandesa, com uma dotação de 200 mil euros, a aprovação de legislação pelo Governo no próximo ano para criar uma banca ética e solidária, bem como a atualização dos cadernos eleitorais, são outros exemplos de medidas aprovadas.

Pelo caminho ficaram medidas como a ajuda à compra da primeira casa para habitação própria permanente ou a criação de agências públicas, uma dedicada ao hidrogénio, outra ao combate à corrupção, fraude e criminalidade económico-financeira.

O parlamento encerra hoje a discussão do Orçamento do Estado para 2024, que tem aprovação garantida pela maioria absoluta do PS.