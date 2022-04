Livre vai abster-se na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022

O deputado único do Livre, Rui Tavares, vai abster-se na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022, fazendo depender a votação final do acolhimento pelo Governo de propostas na especialidade.

Em comunicado, o Livre defende que "este orçamento, apesar de vigorar por menos tempo do que o habitual, não deve ser apenas um documento de transição", uma vez que vai "enfrentar os primeiros impactos de uma crise internacional, uma crise que acumula as consequências de uma pandemia a uma guerra no continente europeu e cujas repercussões não são ainda totalmente percetíveis".

Na opinião do partido, representado na Assembleia da República pelo deputado único Rui Tavares, este OE "deve ser melhorado na especialidade à luz desta nova realidade".