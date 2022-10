Livre vai abster-se na votação na generalidade e deixa avisos para final global

O deputado único do Livre, Rui Tavares, vai-se abster na votação na generalidade da proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), fazendo depender o voto final de um "compromisso sério" do Governo em "propostas de alteração substantivas".

"O Livre defende uma estratégia orçamental ancorada em opções económicas e fiscais que atendam à emergência social e ambiental como prioridades, bem como à garantia de serviços públicos de qualidade. Isso significa que estamos disponíveis para dialogar com cada um dos ministros, após um voto de abstenção na generalidade, procurando ir ao encontro do que os nossos eleitores esperam do Livre na discussão em especialidade", lê-se numa mensagem da direção do partido enviada aos membros esta manhã e à qual a Lusa teve acesso.

Esta madrugada, como já é habitual, o Livre reuniu a sua Assembleia -- órgão máximo entre congressos -- para fechar o sentido de voto na generalidade, e no texto enviado aos membros avisa que a posição na votação final global ficará dependente das conversações com o Governo na especialidade.