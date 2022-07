Luís Campos Ferreira, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e atual comentador da CMTV vai ficar responsável pela coordenação das Relações Internacionais do PSD.



O anúncio foi feito este sábado por Luís Montenegro durante o 40º Congresso do partido.

Luís Campos Ferreira foi vice-Presidente do grupo parlamentar e secretário-geral adjunto do PSD, coordenador do grupo parlamentar do PSD da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional.