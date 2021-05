Luís Graça reeleito presidente da mesa do congresso do Chega

Luís Graça foi reeleito presidente da Mesa do Congresso do Chega, no III Congresso, que hoje termina em Coimbra, superando na votação a lista opositora de Rogério Matias.

Encabeçando a lista A, Luís Graça obteve 162 votos, contra os 150 de Rogério Matias, candidato da lista B.

Depois do empate verificado na eleição realizada na parte da manhã, com 180 votos para cada candidatura, a votação teve de ser repetida na parte da tarde, cerca das 17:00 depois da intervenção do líder da Liga, Matteo Salvini, da extrema-direita de Itália, principal convidado internacional do congresso.

Só após o anúncio dos resultados, divulgados cerca das 19:15, é que o presidente do partido, André Ventura, fará o discurso de encerramento, atrasando o final dos trabalhados mais do que três horas.

Antes da repetição da votação, o candidato Manuel Matias subiu à tribuna para defender que a eleição se fizesse noutro dia, dado que havia congressistas a abandonar o congresso, mas Luís Graça, presidente e de novo candidato, disse que se mantinha "o entendimento" de voltar a votar.

"Já que estamos aqui, vamos resolver isto hoje", disse Graça, que também pediu "paciência" e "coragem, muita coragem" aos delegados que faziam fila para votar.