"Não temos pacto nenhum com o Chega", declarou esta quarta-feira o presidente do PSD em entrevista à CMTV. Luís Montenegro foi mais longe e acusou o PS de ser "cúmplice político do Chega porque ambos querem invadir o espaço político do PSD. Mas eu quero o espaço deles os dois".



O líder social-democrata admitiu que houve 400 mil portugueses que votaram no Chega porque não confiaram na proposta do PSD, mas realçou que não seria capaz de se coligar com partidos que defendem ideias opostas às suas só para sobreviver politicamente, tal como, disse, fez António Costa depois de ter perdido eleições e ter recorrido a expedientes para se aliar a partidos que apoiam ideias antieuropeístas, anti-NATO e até a favor da Rússia.