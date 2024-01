O presidente do PSD, Luís Montenegro, disse este domingo que o PS encontrou “petróleo no Largo do Rato” e que, “de repente, é possível dar tudo a todos”.



O líder laranja focou-se no fim das portagens das antigas SCUT, anunciado no sábado por Pedro Nuno Santos, para acusar os socialistas de “virem sempre a reboque apresentar as mesmas coisas, até ao exagero”, recordando que secretário-geral do PS “teve a desfaçatez” de recusar a proposta de redução das portagens feita pelo PSD.









Ver comentários