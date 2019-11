Luís Montenegro assegura que “Rio está condenado a resultados medíocres”

Luís Montenegro usou as redes sociais para endurecer o discurso contra Rui Rio. O candidato à liderança do PSD assume-se como vencedor das diretas de janeiro e vaticina "resultados medíocres" para o presidente social-democrata. "A força que os portugueses deram a Rui Rio foi 21 e 27%.



Uma das explicações desta desgraça é ele não perceber que só um PSD forte por dentro é confiável lá fora", disse. "Quem não respeita nem aproveita a força dos militantes, deputados, dirigentes e autarcas está condenado a resultados medíocres", acrescentou o antigo líder parlamentar, em vésperas do Conselho Nacional de Bragança, que esta sexta-feira tem lugar. Esta quinta-feira, no final da reunião da bancada laranja, Rio disse esperar que a campanha interna decorra "com respeito mútuo, sem vigarices".

Uma sondagem da Intercampus para o CM revela que, dos candidatos que correm contra Rio, Montenegro é o que tem maior notoriedade (66,6%). Seguem-se Jorge Moreira da Silva (28,6%), que, entretanto, saiu de cena, e Miguel Pinto Luz (21,4%). Apesar disso, Montenegro é também o candidato que, entre os três, reúne mais opiniões tanto positivas como negativas dos portugueses (22,4% e 25,9%, respetivamente).

Sondagem realizada pela Intercampus para oe a, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre variados temas da política nacional.População portuguesa, com 18 ou mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental.É constituída por 604 entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional: 288 a homens e 316 a mulheres; 132 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 219 entre os 35 e os 54 anos e 253 a pessoas com 55 ou mais anos; 230 no Norte, 140 no Centro, 163 em Lisboa, 45 no Alentejo e 26 no Algarve.A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2016) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI).Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 22 e 28 de Outubro de 2019.O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de 4% Taxa de resposta 65,1%