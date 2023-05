Luís Montenegro avisa António Costa de que “o poder não é eterno”

O primeiro-ministro enfrenta esta quarta-feira no Parlamento a oposição num debate sobre política geral em que lhe deverão ser exigidas mais explicações sobre os incidentes registados quando da polémica exoneração de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestrutura, João Galamba.



Enquanto António Costa quererá dar destaque aos bons resultados da economia, o presidente do PSD já deixou ontem, na Madeira, o recado: “o Mundo não vai acabar quando acabar o Governo do PS, não é preciso estarem tão agarrados, estão ali como lapas, ali agarradinhos, a democracia é isto, já tiveram o vosso tempo, já tiveram a vossa oportunidade e já a desperdiçaram”.









